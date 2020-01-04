منتخب مصر يحرز ذهبيتين في بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه

حقق المنتخب الوطني للكاراتيه، اليوم السبت، أول ذهبيتين في بطولة شمال إفريقيا للشباب والناشئين المقامة حاليا في تونس.



ونجحت ملك غبن في الفوز بذهبية كاتا ناشئات، في الوقت الذي فازت فيه دنيا يسري بذهبية كاتا للشباب.



واكتفى محمد ياسر بالحصول على الميدالية الفضية في منافسات كاتا للشباب للرجال.



انتزع فوزي ناشد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات فوق 76 كجم لتحقق مصر ثالث ميدالية برونزية لها في البطولة.



يذكر أن أحمد أشرف نجم منتخبنا الوطني للكاراتيه، سبق أن فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة، وهو نفس الأمر بالنسبة لنورهان أحمد حسن في منافسات فوق 59 كجم.