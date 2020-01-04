أول تعليق من مي حلمي بعد تعرضها للإجهاض.. ماذا قالت

طمأنت المذيعة مي حلمي جمهورها على صحتها بعد تعرضها للاجهاض، من خلال تغريدة على حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وغردت مي حلمي :" "شكرا لكل الناس اللي سألت عليه انتو عيلتي التانيه والله خرجت من العمليات يوم الخميس ودلوقتي احسن شويه وماتزعلوش لو غبت عنكم مابقدرش امسك التليفون كتير دعواتك ليا".



ونشر المطرب محمد رشاد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أعلن فيه عن إجهاض مي حلمى بعد مرورها بأزمة صحية فى أحدى المستشفيات



وقال محمد رشاد: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله.. قدر الله وماشاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".

