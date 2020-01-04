AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تصدرهما جوجل .. القصة الكاملة لـ خناقة السعوديتين هند القحطاني وبدور البراهيم

السبت 04/يناير/2020 - 09:31 م
هند القحطاني وبدور
هند القحطاني وبدور البراهيم
Advertisements
شروق ابراهيم
فتحت الناشطة السعودية هند القحطاني النار على الـ فاشونيستا بدور البراهيم من خلال فيديو نشرته بموقع سناب شات.

وقالت هند القحطاني خلال الفيديو إن بدور البراهيم يمنية وليست سعودية كما تدعي وانها قررت فضحها.

وسخرت القحطاني من شكل بدور البراهيم واكدت في الفيديو المتداول انها خضعت لعمليات تجميل لكي تحسن من شكلها وتخفي عمرها الحقيقي.

وقالت هند القحطاني انها لن تتلفظ باسم بدور البراهيم امام متابعيها الذي يصل عددهم لـ 2 مليون ونصف المليون قائلة :" لن اذكر اسمك لان بعطيكي قيمة وبرفع من حجمك".

واضافت الناشطة السعودية خلال الفيديو ان الغيرة تقتل بدور البراهيم لانها اشهر منها وتمتلك متابعين بالملايين، لافتة الى ان بدور تسعى للشهرة على حسابها.

كانت بدور البراهيم قد بدات بالهجوم عندما وصفت هند القحطاني بان فمها مثل " نقار الخشب"، ومن هنا تصدرتا محرك بحث جوجل.

وتعد هذه ليست المرة الاولى التي تتصادم فيها الناشطتان السعوديتان هند القحطاني وبدور البراهيم، إذ عادة ما تفتحا النار على بعضهما ومن ثم يتصدر اسماهما ومقاطع الفيديو الخاصة بهما وسائل التواصل الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هند القحطاني تعود من جديد وتثير غضب السعوديين

فيديو جراف| تعرف على كاتب مسلسل ممالك النار وأبرز أعماله

أول فيديو بعد شائعة الوفاة.. عادل إمام مطلوب على جوجل السعودية

نجوم يتصدرون التريند لأسباب شخصية.. شيرين سيف النصر بـ صور منسوبة لها بوزن زائد.. وأول فيديو لـ عادل إمام يعيد الزعيم لـ جوجل بعد شائعة الوفاة

الحياة الشخصية طريق النجوم لـ التريند.. الصور المنسوبة لـ شيرين سيف النصر وفيديو احتفال عادل إمام بابنه الأحدث

بـ وصلة رقص مصرية .. هند القحطاني تستفز غضب السعوديين على تويتر

ترشيحاتنا

جرح قطعي في الفخذ.. التحقيق في العثور على جثة شاب بـ نيل القناطر

الجو شديد البرودة | اِعرف درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات غدا

أخبار الرياضة.. فايلر مرشح لتدريب غانا.. تركي آل الشيخ يثير الجدل.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

شاهد .. فيديو نادر لـ إليسا في عمر الـ 18 عاما

بعد أزمته مع الزمالك | محامي حمدي النقاز يكشف لـ صدى البلد وجهة اللاعب المقبلة

خلص الكلام.. كهربا بديلا عن سعد سمير في قائمة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن