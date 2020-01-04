بعد تصدرهما جوجل .. القصة الكاملة لـ خناقة السعوديتين هند القحطاني وبدور البراهيم

فتحت الناشطة السعودية هند القحطاني النار على الـ فاشونيستا بدور البراهيم من خلال فيديو نشرته بموقع سناب شات.



وقالت هند القحطاني خلال الفيديو إن بدور البراهيم يمنية وليست سعودية كما تدعي وانها قررت فضحها.



وسخرت القحطاني من شكل بدور البراهيم واكدت في الفيديو المتداول انها خضعت لعمليات تجميل لكي تحسن من شكلها وتخفي عمرها الحقيقي.



وقالت هند القحطاني انها لن تتلفظ باسم بدور البراهيم امام متابعيها الذي يصل عددهم لـ 2 مليون ونصف المليون قائلة :" لن اذكر اسمك لان بعطيكي قيمة وبرفع من حجمك".



واضافت الناشطة السعودية خلال الفيديو ان الغيرة تقتل بدور البراهيم لانها اشهر منها وتمتلك متابعين بالملايين، لافتة الى ان بدور تسعى للشهرة على حسابها.



كانت بدور البراهيم قد بدات بالهجوم عندما وصفت هند القحطاني بان فمها مثل " نقار الخشب"، ومن هنا تصدرتا محرك بحث جوجل.



وتعد هذه ليست المرة الاولى التي تتصادم فيها الناشطتان السعوديتان هند القحطاني وبدور البراهيم، إذ عادة ما تفتحا النار على بعضهما ومن ثم يتصدر اسماهما ومقاطع الفيديو الخاصة بهما وسائل التواصل الاجتماعي.

