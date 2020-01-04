لأول مرة النصر بطلا للسوبر السعودي على حساب التعاون بركلات الترجيح .. فيديو

توج نادي النصر بلقب السوبر السعودي عقب هزيمة نادي التعاون بركلات الترجيح في المبارة التي أقيمت بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) .



انتهت ركلات الترجيح لصالح النصر بنتيجة "5-4".



لجأ فريقي النصر والتعاون لركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي المباراة بينهما بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى المباراة التى تجمعهما في كأس السوبر السعودي على ملعب "الجوهرة"، حيث يخوض العالمى المباراة بصفته حامل لقب الدورى، بينما يدخل التعاون لقاء الليلة بعدما توج بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.



ولأول مرة في تاريخ النصر يحقق لقب السوبر السعودي عقب هزيمة التعاون في مباراة مثيرة جمعت بين الفريقين في مدينة مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) .