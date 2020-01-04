الجيش الليبي يستهدف حافلات تقل مرتزقة أتراكًا ويسقط طائرة مسيرة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن القوات الجوية الليبية استهدفت حافلات تقل مرتزقة أتراكا.



وأكد المسماري في مؤتمر صحفي إسقاط طائرة مسيرة تركية من قبل الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي.



كان المتحدت الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق قال إن "مجلس النواب يصوت بالإجماع على إلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم يكن".



فيما أعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا.