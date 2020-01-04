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فن

بملابس كاجوال .. رانيا منصور تستعرض رشاقتها فى إطلالة جديدة.. شاهد

السبت 04/يناير/2020 - 10:51 م
رانيا منصور
رانيا منصور
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محمد بدران
حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها.

وظهرت رانيا منصور ، فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جاكيت باللون البترولى ونسقت معه ببنطلون جينز، وأنتعلت "رانيا" حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، و لم تتكلف فى ارتداء الأكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا منصور على خصلات شعرها الإنسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.

يذكر أن احدث أعمال رانيا مسلسل "ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير.
بملابس كاجوال .. رانيا منصور تستعرض رشاقتها فى إطلالة جديدة.. شاهد
بملابس كاجوال .. رانيا منصور تستعرض رشاقتها فى إطلالة جديدة.. شاهد
بملابس كاجوال .. رانيا منصور تستعرض رشاقتها فى إطلالة جديدة.. شاهد
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