الدوري الإسباني | إسبانيول يتقدم على برشلونة 1-0 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم إسبانيول علي برشلونة بهدف وحيد، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، علي ملعب باور 8 فى الجولة الـ19، ضمن منافسات الدوري الإسباني.





وجاء هدف إسبانيول فى الدقيقة 23 عن طريق سيلفا بعد عرضية من الناحية اليمنى، لتصل منطقة الجزاء، ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية، فتسكن الشباك علي الفور، مُعلنًا الهدف الأول.





يتصدّر برشلونة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بينما يأتي إسبانيول في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.



