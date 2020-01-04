كأس محمد السادس.. الرجاء المغربى يهزم مولودية الجزائر بهدفين لهدف

حقق نادي الرجاء البيضاوي فوزا هاما على منافسه مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن دور الربع نهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



بدأت المباراة وسط حماس كبير بين لاعبي الفريقين حتى تمكن لاعبو مولودية الجزائر من خطف هدف التقدم في الدقيقة 29" عن طريق اللاعب سامي فريوي من خلال ركنية من الطرف الأيسر لتصل إلى نبيل لعمار الظهير الأيسر، ومن ثم كرة عرضية رائعة على رأس المهاجم فريوي سجلها رائعة في الزاوية اليسرى لحارس الرجاء البيضاوي.



وشهدت المباراة منافسة قوية عقب تقدم فريق مولودية الجزائر بهدف نظيف حيث حاول لاعبو الرجاء البيضاوي إحراز هدف التعادل قبل انتهاء أحداث الشوط الأول ولكن لم يحالفهم الحظ.



وعقب انطلاق احداث الشوط الثاني تمكن لاعبو الرجاء البيضاوي من احراز هدف التعادل في الدقيقة " 58" عن طريق اللاعب محسن متولي من خلال تسديدة قوية بباطن القدم من منطقة الجزاء .



واستطاع لاعبو الرجاء البيضاوي إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "83" عن طريق اللاعب بين مالاانجو لينهي أحداث المباراة بتقدم فريقه عقب تأخره.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 9 فبراير المقبل في مدينة الدار البيضاء لحسم المتأهل .

