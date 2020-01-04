AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس محمد السادس.. الرجاء المغربى يهزم مولودية الجزائر بهدفين لهدف

السبت 04/يناير/2020 - 11:14 م
لقاء مولودية الجزائر
لقاء مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي
Advertisements
حسام الحارتي
حقق نادي الرجاء البيضاوي فوزا هاما على منافسه مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن دور الربع نهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

بدأت المباراة وسط حماس كبير بين لاعبي الفريقين حتى تمكن لاعبو مولودية الجزائر من خطف هدف التقدم في الدقيقة 29" عن طريق اللاعب سامي فريوي من خلال ركنية من الطرف الأيسر لتصل إلى نبيل لعمار الظهير الأيسر، ومن ثم كرة عرضية رائعة على رأس المهاجم فريوي سجلها رائعة في الزاوية اليسرى لحارس الرجاء البيضاوي.

وشهدت المباراة منافسة قوية عقب تقدم فريق مولودية الجزائر بهدف نظيف حيث حاول لاعبو الرجاء البيضاوي إحراز هدف التعادل قبل انتهاء أحداث الشوط الأول ولكن لم يحالفهم الحظ.

وعقب انطلاق احداث الشوط الثاني تمكن لاعبو الرجاء البيضاوي من احراز هدف التعادل في الدقيقة " 58" عن طريق اللاعب محسن متولي من خلال تسديدة قوية بباطن القدم من منطقة الجزاء .

واستطاع لاعبو الرجاء البيضاوي إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "83" عن طريق اللاعب بين مالاانجو لينهي أحداث المباراة بتقدم فريقه عقب تأخره.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 9 فبراير المقبل في مدينة الدار البيضاء لحسم المتأهل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري المصري.. حرس الحدود يهزم المقاصة بهدفين ويرتقي إلى المركز الخامس

الترجي التونسي يتقدم على الرجاء 2-0 في الشوط الأول.. فيديو

كأس مصر.. الإسماعيلي يتقدم على الإعلاميين بهدفين نظيفين في الشوط الأول

كأس مصر .. الإسماعيلي يفوز على الإعلاميين 2-0 ويتأهل إلى دور الـ 16

دوري أبطال أوروبا.. تشيلي يلحق بالمتأهلين إلى دور الـ 16 عقب هزيمة ليل

تعرف على نتائج مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الألماني

ترشيحاتنا

سنوفر 35%.. الغرف التجارية تكشف عن بدائل مقاطعة السلع التركية | فيديو

طردتها من 8 شهور | والد فتاة التحرش الجماعى بالمنصورة يفجر مفاجأة

الأسطول باتان يغير مساره.. آلاف من قوات المارينز يتجهون إلى الشرق الأوسط

صحية جدا .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة؟

رفع الأعلام الحمراء على مئذنة أشهر مسجد فى إيران.. اعرف السبب.. فيديو

مسؤول سوري: 255 مليار دولار أمريكي خسائر سوريا من جراء الحرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن