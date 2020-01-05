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أخبار البلد

مركز النور الحقيقي يصدر كتاب الدير الأبيض لـ الراهب ثاؤفيلس الشنودي

الأحد 05/يناير/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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سامح سلام
أصدر مركز النور الحقيقي للدراسات القبطية الأرثوذكسية كتابا جديدا بعنوان "الدير الأبيض" من إعداد الراهب ثاؤفيلس الشنودي ومراجعة نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان.

ويتناول الكتاب سيرة القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين وأبنائه الروحيين ورؤساء الدير الأبيض عبر العصور المختلفة وتاريخ بناء الدير الأبيض، إلى جانب استعراض باقة من مخطوطات الدير.

ويقول الراهب ثاؤفيلس الشنودي إن سيرة القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين مملؤة بالعجائب والمعجزات سواء في حياته الشخصية أو الرهبانية، وأنه عاش في برية جبل أدريه كأصغر راهب في التاريخ الرهباني على مدى العصور.

ويتناول الكتاب كيف أنه أسس نظاما رهبانيا قويا أشد وأقوى من نظام القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة، وكان عالما خبيرا باللغة اليونانية والقبطية الصعيدية لذا أطلق عليه عميد الأدب القبطي.

يذكر أن الدير الأييض هو دير الأنبا شنوده رئيس المتوحدين ويقع في سوهاج بصعيد مصر ويضم عدة كنائس ومباني ملحقة.

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