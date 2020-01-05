ترامب: حددنا 52 موقعا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي من مصالحنا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم تحديد 52 موقعا إيرانيا سيتم قصفهم إذا ما استهدفت طهران أي من مصالح أمريكا، وفقا لخبر عاجل أذاعته " إكسترا نيوز".
وقال ترامب:" إيران تتحدث بجرأة شديدة بشأن استهداف مصالح امريكية ردا على مقتل قاسم سليماني".
ومن جانبه قال القيادي في الحرس الثوري الإيراني، غلام علي أبو حمزة: إن 35 هدفا أمريكيا حيويا في المنطقة إضافة إلى تل أبيب، في مرمى القوات الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال قاسم سليماني.
ونقلت وكالة تسنيم تصريحات أبو حمزة، قائد الحرس الثوري الإيراني في مقاطعة كرمان جنوبي إيران، جاء فيها أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وأضاف أبو حمزة: «يعد مضيق هرمز طريقا حيويا للغرب، حيث يعبر عددٌ كبيرٌ من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية مضيق هرمز وبحر عمان والخليج الفارسي».
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن، اليوم السبت، خلال تقديم التعازي بـ قاسم سليماني أن جريمة الولايات المتحدة هذه لن تنسى أبدا.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات الرئيس الإيراني خلال زيارته منزل قاسم سليماني لتقديم التعزية حيث شدد أن "شهادة اللواء سليماني لن تمحى أبدا بل سيبقى خالدا في ذاكرة الشعب الإيراني وشعوب العالم الحرة".
وقال ترامب:" إيران تتحدث بجرأة شديدة بشأن استهداف مصالح امريكية ردا على مقتل قاسم سليماني".
ومن جانبه قال القيادي في الحرس الثوري الإيراني، غلام علي أبو حمزة: إن 35 هدفا أمريكيا حيويا في المنطقة إضافة إلى تل أبيب، في مرمى القوات الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال قاسم سليماني.
ونقلت وكالة تسنيم تصريحات أبو حمزة، قائد الحرس الثوري الإيراني في مقاطعة كرمان جنوبي إيران، جاء فيها أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وأضاف أبو حمزة: «يعد مضيق هرمز طريقا حيويا للغرب، حيث يعبر عددٌ كبيرٌ من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية مضيق هرمز وبحر عمان والخليج الفارسي».
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن، اليوم السبت، خلال تقديم التعازي بـ قاسم سليماني أن جريمة الولايات المتحدة هذه لن تنسى أبدا.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات الرئيس الإيراني خلال زيارته منزل قاسم سليماني لتقديم التعزية حيث شدد أن "شهادة اللواء سليماني لن تمحى أبدا بل سيبقى خالدا في ذاكرة الشعب الإيراني وشعوب العالم الحرة".