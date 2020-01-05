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أخبار العالم

بعد مقتل قاسم سليماني.. اليمن يحذر الحوثيين من تحويل البلاد إلى ساحة صراع دولي

الأحد 05/يناير/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
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أ ش أ
حذر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تحويل اليمن إلى ساحة صراع دولية على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال وزير الإعلام اليمني - في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم إن "البيانات والتصريحات التي أصدرتها قيادات المليشيا الحوثية منذ لحظة إعلان مقتل قاسم سليماني والمهندس في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، تؤكد استعدادهم التام بل واستجدائهم النظام الإيراني لاتخاذ الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية منطلقا للثأر وما يسمونه (عملية الرد)".

‏ ووجه وزير الإعلام اليمني تحذيرا للمليشيا الحوثية من مغبة تحويل اليمن إلى مسرح صراع "إيراني، أمريكي"، وتعريض مصالح اليمن واليمنيين للخطر وتقديمها "كبش فداء"، خدمة لأهداف النظام الإيراني وسياساته في المنطقة، مشيرا إلى أن ‏الشعب اليمني عانى الأمرين، وما زال يدفع الثمن غاليا جراء انقلاب المليشيا الحوثية ومحاولات نظام طهران تحويل اليمن إلى منصة؛ لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكد أن أي مغامرات جديدة سيفتح الباب على المجهول، ويضاعف المأساة الإنسانية للمدنيين في اليمن والتي تصنفها تقارير الأمم المتحدة بـ"الأسوأ عالميا".
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