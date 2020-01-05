انتهاك للأمن العربي والإقليمي.. السعودية تدين التصعيد التركي في ليبيا

نددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها صباح اليوم، الأحد، بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.



واعتبرت الخارجية السعودية أن ذلك "انتهاك لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويض للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.



وأكدت أن "هذا التصعيد التركي يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديدًا للأمن العربي والأمن الإقليمي".



ولفتت الخارجية السعودية في بيانها إلى أن "هذا تدخل في الشأن الداخلي لدولة عربية فيه مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية".