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مرأة

احذر التدخين والمخلل .. 8 نصائح لمرضى الضغط العالي

الأحد 05/يناير/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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رشا عوني
قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، مجموعة من النصائح الصحية لمرضى الضغط العالي، في منشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونصح جمال شعبان مريض الضغط العالي بـ 8 نصائح وهي :
1- ما تدخنش وما تقعدش جنب مدخن
2- ما تاكلش مخللات
3- قلل الملح
4- تمشي كل يوم ٤٥ دقيقة
5- قلل وزنك بقدر الإمكان
6- خد دوا الضغط بالليل
7-اهتم بتحليل الكولسترول والسكر
8- وأخيرا ريلاكس
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