AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعرفى على طريقة إعدادها.. شوربة مذهلة تحرق الدهون وتحارب الكوليسترول وتمنحك الدفء

الأحد 05/يناير/2020 - 03:31 م
شوربة
شوربة
Advertisements
لمياء الياسين
هناك العديد من وصفات الشوربة التي يمكنك إعدادها في المنزل خلال غضون 20 دقيقة وتعد شوربة أوراق الكزبرة أحد أكثر وصفات الشوربة شيوعًا لأنها سريعة التحضير ومذاقها لذيذ وتخلص من قشعريرة الشتاء.

وأكد موقع بولد سكاى الهندى أن أوراق الكزبرة لها فوائد صحية عديدة فهى تساعد على الهضم، وتخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر وتخفض نسبة الكوليسترول السيئ (LDL) وترفع نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) لذلك ، معتبرا أن وجود أوراق الكزبرة في النظام الغذائي في فصل الشتاء خيارًا صحيًا.

تحضير شوربة الطماطم بالكزبرة في المنزل تتم من خلال وصفة بسيطة وسريعة للاستمتاع بموسم الشتاء وتساعد على الدفء وفقدان الوزن.

وصفة شوربة الكزبرة بالليمون:

وقت التحضير: 10 دقائق
مدة الطهي: 15 دقيقة

مكونات

1. أوراق الكزبرة المفرومة
- 2 ملعقة كبيرة
2. بصل مفروم
3. بصلة البصل الأخضر مفرومة
4. زنجبيل
5. الثوم
6. عصير الليمون
2 ملعقة كبيرة ملح حسب الذوق
زبدة

طريقة التحضير ..
1. تذوب الزبدة في مقلاة. يقلى البصل والزنجبيل والثوم والبصل الأخضر على نار هادئة.
2. تخلط وتطهى حتى تصبح شفافة. يجب أن تستغرق الخضراوات حوالي 4 دقائق.
3. الآن اسكبي الخضار في المقلاة واتركها حتى تغلي.
4. تضاف أوراق الكزبرة وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود وتُمزج جيدًا.
5. بمجرد أن يثقل قوام الحساء إطفائى اللهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء صيام الأقباط .. 10 أكلات صيامي غير تقليدية أبرزها البرياني وكفتة السمك

هناكل ايه النهاردة؟.. حمام بالفريك.. وطاجن بسلة بالشبت.. وشوربة لسان عصفور بالسبانخ

طريقة عمل شوربة الشوفان بالذرة

ترشيحاتنا

حكم تاريخي.. الإدارية العليا تفصل إمام مسجد قام بتزويج طفلين قاصرين عرفيًا

جريمة قتل في منزل نانسي عجرم .. تفاصيل

مقتل 4 من منفذي هجوم القاعدة العسكرية الأمريكية في كينيا

بعد اقتحام منزل نانسي عجرم وإصابتها.. 8 إجراءات للحماية من السرقة

بعد قتله على يد زوجها | ننشر صور سوري حاول سرقة منزل نانسي عجرم

هددني بقتل بناتي.. زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل سرقة المنزل وقتل اللص.. القصة كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب مدرسة بالإسكندرية يدخلون لجان الامتحانات بـ نصف نقل بسبب مياه الأمطار والتعليم ترد.. صور وفيديو

بعد اقتحام منزل نانسي عجرم وإصابتها.. 8 إجراءات للحماية من السرقة

طفلة عمرها 12 عامًا تنقذ شقيقها بعد تعرضه لمحاولة اختطاف.. شاهد