تعرفى على طريقة إعدادها.. شوربة مذهلة تحرق الدهون وتحارب الكوليسترول وتمنحك الدفء

هناك العديد من وصفات الشوربة التي يمكنك إعدادها في المنزل خلال غضون 20 دقيقة وتعد شوربة أوراق الكزبرة أحد أكثر وصفات الشوربة شيوعًا لأنها سريعة التحضير ومذاقها لذيذ وتخلص من قشعريرة الشتاء.



وأكد موقع بولد سكاى الهندى أن أوراق الكزبرة لها فوائد صحية عديدة فهى تساعد على الهضم، وتخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر وتخفض نسبة الكوليسترول السيئ (LDL) وترفع نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) لذلك ، معتبرا أن وجود أوراق الكزبرة في النظام الغذائي في فصل الشتاء خيارًا صحيًا.



تحضير شوربة الطماطم بالكزبرة في المنزل تتم من خلال وصفة بسيطة وسريعة للاستمتاع بموسم الشتاء وتساعد على الدفء وفقدان الوزن.



وصفة شوربة الكزبرة بالليمون:



وقت التحضير: 10 دقائق

مدة الطهي: 15 دقيقة



مكونات



1. أوراق الكزبرة المفرومة

- 2 ملعقة كبيرة

2. بصل مفروم

3. بصلة البصل الأخضر مفرومة

4. زنجبيل

5. الثوم

6. عصير الليمون

2 ملعقة كبيرة ملح حسب الذوق

زبدة



طريقة التحضير ..

1. تذوب الزبدة في مقلاة. يقلى البصل والزنجبيل والثوم والبصل الأخضر على نار هادئة.

2. تخلط وتطهى حتى تصبح شفافة. يجب أن تستغرق الخضراوات حوالي 4 دقائق.

3. الآن اسكبي الخضار في المقلاة واتركها حتى تغلي.

4. تضاف أوراق الكزبرة وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود وتُمزج جيدًا.

5. بمجرد أن يثقل قوام الحساء إطفائى اللهب.