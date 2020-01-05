القاهرة تستضيف رؤساء قطاع البترول بشمال أفريقيا والبحر المتوسط في مؤتمر دولي

يقام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (ايجبس) -أكبر مؤتمر ومعرض للبترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط- بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير وحتى يوم الخميس 13 فبراير تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، و شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وسيتوج (إيجبس) 2020، سلسلة طويلة من النجاحات التي حققتها الاصدارات السابقة من الحدث، حيث من المتوقع أن يجذب الحدث هذا العام اكثر من 30 زائر من أكثر من 60 دولة على مدار 3 أيام للمشاركة في النقاشات، وبناء شراكات والقيام بأعمال تجارية مع المشاركين المحليين والدوليين.





وسيعكس (ايجبس) 2020، الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع البترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط، وتستضيف النسخة القادمة من ايجبس 37 من شركات البترول الوطنية والعالمية و شركات الخدمات بالمعرض تحت شعار "تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة"، وستشهد النسخة الرابعة من (ايجبس) نقاشات لرواد القطاع تتناول التطورات والمستجدات التي ستؤثر على استراتيجيات الشركات التي تستثمر وتعمل في المنطقة، وستعرض الابتكارات والتقنيات بقطاع البترول والغاز التي ستغير كيفية إدارة هذه الشركات لأصولها.





وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عند سؤاله عن أهداف (ايجبس) 2020: إن (ايجبس) 2020، سيكون بمثابة بوابة مصر للعالم، كما سيشهد قصص النجاح والنتائج المتميزة لقطاع البترول والغاز بمصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بفتح افاق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، ويمثل المؤتمر ايضا فرصة جيدة لمراجعة الاجراءات التى تتخذها مصر من اجل التحول إلى مركز طاقة اقليمى لتجارة البترول والغاز.





ويقام المعرض هذا العام على مساحة 33 ألف متر مربع ويضم أكثر من 450 عارضا، ويمثل المعرض فرصة لتمكين التجارة الثنائية لاحتوائه على 14 جناح دولي يمثلون: البحرين وكندا وقبرص والصين وفرنسا وايطاليا والنرويج واسكوتلندا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مشاركة كلا من المانيا والهند لأول مرة فى تاريخ المعرض، كما سيشهد المعرض أيضا برنامج للاجتماعات الدولية والذى يوفر للوافدين والعارضين فرصة للتواصل من اجل ترتيب العديد من اجتماعات العمل مع الحاضرين من شركات البترول الوطنية والدولية والمحلية الرائدة بالإضافة إلى موردي الخدمات التكنولوجية والاستشاريين والمصنعين والموزعين وكل ذلك فى مكان مخصص للاجتماعات بالمعرض، بالإضافة إلى دعم الفريق القائم على تقديم الخدمات بالمعرض.





وقال سلمان أبو حمزة، نائب رئيس قطاع فعاليات الطاقة في شركة "دي إم جي إيفنتس"، منظم (إيجبس)، إنه مع استمرار تقدم سوق البترول والغاز في مصر وشمال إفريقيا، ما زلنا نتلقى اهتمامًا دوليًا يمكِّن معرض مصر للبترول من أن يظل منصة محورية في توفير تبادل رفيع المستوى للمعرفة، لمناقشة الفرص التجارية في جميع أنحاء المنطقة وتسهيل الشراكات التجارية والتعاون بين أبرز شركات البترول الوطنية والدولية و كافة أصحاب المصلحة بالقطاع.





ويتوسع المعرض هذا العام ليقدم برنامجًا منتظرًا ومحسّنًا يشمل عدد من المؤتمرات الرئيسية بما في ذلك المؤتمر الاستراتيجي، والمؤتمر الفني، وقمة التمويل والاستثمار، ومؤتمر وحفل جوائز المرأة في الطاقة، ومؤتمر و حفل جوائز الصحة والسلامة والبيئة في مجال الطاقة، والتي تغطي سلسلة القيمة الخاصة بقطاع البترول والغاز، ويضم المؤتمر الاستراتيجي لـ (إيجبس) 10 جلسات تتناول العديد من الموضوعات البارزة، بما في ذلك تأثير الجيوسياسى، وسياسات التجارة الخارجية على تسعير النفط الخام، والعرض والطلب، وأيضا تأثيرات ديناميكيات القوى الجيوسياسية الجديدة، والتحالفات التجارية الجديدة، بالإضافة إلى الشراكات التي من المتوقع أن تهيمن على صناعة البترول والغاز في السنوات المقبلة.





وتناقش جلسة أخرى أهمية وجود إستراتيجية وبناء شراكات جديدة للنفط والغاز في ضوء الاكتشافات الإقليمية الجديدة للغاز، بالإضافة إلى جلسة مخصصة لمناقشة الاستدامة بقطاع النفط والغاز لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة بجميع مراحل التوريد بالقطاع. ستُعقد موائد مستديرة بشكل متزامن لتسليط الضوء على رؤية مصر بخصوص التحول إلى مركز طاقة إقليمي، وسوف يناقش الحضور أهمية تعزيز البنية التحتية للنفط والغاز باعتبارها أساس تأمين إمدادات الطاقة وتوريد المنتجات إلى السوق، بالإضافة إلى التقنيات الجديدة التي يجري طرحها لاستبدال الوقود النفطي بالغاز الطبيعي.





وتضم قائمة المتحدثين الذين أكدو حضورهم في المؤتمر الاستراتيجي لـ"إيجبس" المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة التعدينية و معالي محمد بن حمد الرحمي وزير النفط والغاز في سلطنة عمان و مصعب الكعبي ، الرئيس التنفيذي لشركة البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار و جان سينتناك ، الرئ والمدير التنفيذي لشركة "Axens" و لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز و أوليفييه لو بوتش، الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير وأمينة بن خضرة، المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وسيفي قاسمي، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "Air Products" و إبراهيم البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة وتولا أونوفريو، رئيس شركة قبرص الهيدروكربونية (CHC) و تشو جون فنغ، الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للطاقة وأندرياس شياميشيس، الرئيس التنفيذي والعضو التنفيذي في مجلس إدارة شركة "هيلينيك بتروليوم."





ويقدم مؤتمر (إيجبس) 2020 منصة لقادة اليوم تتيح لهم مناقشة الاكتشافات الحديثة، والاستثمارات، والتنوع والتكامل المتعلقة بعمليات التكرير والتصدير والنقل، والعمليات المستندة على البيانات والتطورات الرقمية، مرورًا بإدارة المهارات والموارد البشرية.



