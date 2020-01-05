المقاولون يخطف المقاصة بصاروخية الجزيري في الشوط الأول بـ الدوري.. فيديو

تقدم فريق المقالولون العرب على نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ11، من مسابقة الدوري الممتاز.



جاء هدف المقاولون العرب الوحيد عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 46، من عمر الشوط الأول.



ويطمح فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الذئاب للخروج من النفق المظلم، بعد فشل الفريق في تحقيق أي انتصار خلال آخر 7 مباريات بمسابقة الدوري.



ويحتل المقاولون وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 27 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز الـ 16 بـ 9 نقاط.