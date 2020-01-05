إغلاق 4 مخابز للتلاعب في الوزن وعرقلة عمل حملات التفتيش بالشهداء وأشمون

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إغلاق عدد 4 مخابز بلدى بأشمون والشهداء وذلك للتلاعب فى الوزن وعرقلة عمل حملات التفتيش والتعدى عليهم.



يأتى هذا فى إطار الحملات التفتيشية المستمرة على المخابز لضبط الأسعار والتأكد من جودة رغيف الخبز.



وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تمت الموافقة على غلق مخبز بلدي لمدة ثلاثة أشهر بناحية ميت شهالة التابعة لمركز ومدينة الشهداء، وأخر لمدة شهر بناحية شما مركز أشمون وذلك للتعدي على أفراد الحملة ومنعهم بالقوة من تأدية عملهم.



وأضاف أنه تمت الموافقة أيضا على غلق عدد 2 مخبز بلدى لمدة شهر واحد بقرية طهواي مركز أشمون وقرية زاوية الناعورة مركز الشهداء لوجود مخالفات نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات.