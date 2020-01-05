ذهب لشراء مخدرات.. القبض على شخصين قتلا شاباً وسرقا 180 جنيهاً بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الفتح بأسيوط ، من ضبط شخصين متهمان بقتل شخص خلال مرافقته لشخصين لشراء مخدرات وسرقة 180 جنيها كانت بحوزتهما.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود جثة بطريق صينية الواسطى/ أسيوط الجديدة ـ بالقرب من مدخل قرية المعصرة.





بالانتقال والفحص تبين وجود جثة " أ. أ. أ " حاصل على دبلوم ومقيم منطقة الحمراء دائرة قسم ثان أسيوط يرتدى كامل ملابسه وبمناظرتها ظاهريًا تبين إصابته بطلق ناري بالظهر من الناحية اليسري وخروج أسفل الإبط الأيمن وأخر أعلى الكتف الأيمن وجرح بالرأس من الناحية اليسري وعثر بطيات ملابسه على مبلغ مالي قدره " 70 " جنيها و رخصة قيادة و رخصة تسيير لدراجة بخارية تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة العامة .





وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز أن المجني عليه كان برفقته كل من " م. ح. م " طالب بالمعهد الأزهري و " إ. ح. د " طالب بالمعهد الأزهري مقيمان الحمراء دائرة قسم ثان أسيوط وكانوا في طريقهم إلي قرية عرب الكلابات دائرة مركز الفتح لشراء بعض المواد المخدرة وعند مدخل قرية المعصرة أستوقفهما شخصان مستقلين دراجة بخارية وبحوزته أحدهما بندقية إلية فحاول المجني عليه الفرار فقام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته مما أدي إلي سقوطه أرضا.





وقام المتهمان بالاستيلاء علي مبلغ مالي "130 " جنيها بحوزة الأول " 50 " جنيها بحوزة الثاني " وفرا هاربين " عقب ذلك قاما بنقله إلي الطريق العمومي لمحاولة إسعافه و تم ضبط الدراجة البخارية الخاصة بالمجني عليه والهاتف المحمول بالشريحة بإرشاد الأول .





و أكدت المعلومات والتحريات أن وراء إرتكاب الواقعة كل من " م. ع. ع " مزارع ومقيم عرب الكلابات والسابق أتهامة في " 3 " قضايا متنوعة و " ر. م. ع " ومقيم بذات الناحية حيث قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه من سلاح كان بحوزته مما أدي إلي وفاته وسرقة المبلغ المالي مستقلين دراجة بخارية قيادة الثاني.





وعقب تقنيين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية آلية وبحوزة الثاني دراجة بخارية حمراء اللون بدون لوحات معدنية خاصة به.



