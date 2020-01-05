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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: العالم بات أكثر أمنا بعد مقتل سليماني

الأحد 05/يناير/2020 - 03:55 م
وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
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دعاء أبوهشيمة
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه "من الواضح أن العالم بات أكثر أمنا اليوم"، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية في العراق.

وتابع أن القيادة الإيرانية وصلتها الرسالة الأمريكية بوضوح، بحسب وكالة رويترز.

وأكد أن تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص "سليماني".

وأشار إلى أن إدارة ترامب ستواصل إطلاع الكونجرس الأمريكي على التطورات في الشرق الأوسط".

وأضاف الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة سترد بضربات مشروعة ضد صناع القرار الفعليين الذين يديرون أي هجوم على أهداف أمريكية.

وفي الساعات الأولى من اليوم الأحد، وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديدا شديد اللهجة لإيران بشأن الانتقام من اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري؛ قائلا: إذا ضربوا سنضرب بقوة".

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ضربونا، ردينا عليهم، وإذا أعادوا الهجوم، والذي أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسوف نرد بشكل أصعب عليهم، من الضربة السابقة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر وأفضل جيش في العالم، وأحدث أنواع الأسلحة.

قال ترامب على تويتر:"لقد قمنا بتحديد 52 موقعا إيرانيا، تمثل الرهائن الامريكيين الـ 52 الذين احتجزتهم إيران منذ سنوات عديدة (1979)، وبعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والثقافة الإيرانية ، وتلك الأهداف ، وإيران نفسها ، سوف تضرب بسرعة كبيرة وبقوة شديدة.. الولايات المتحدة لا تريد المزيد من التهديدات".
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