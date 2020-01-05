رسالة مؤثرة.. إليسا تدعم نانسي عجرم بعد محاولة اقتحام منزلها ومقتل اللص

دعمت الفنانة اللبنانية إليسا مواطنتها نانسي عجرم بعد تعرض الأخيرة لمحاولة سطو مسلح بغرض السرقة انتهت بمصرع اللص.





وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "ألف الحمدلله عا سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك الله نجاكم من ها لبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمى بناتك ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شي".









وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.





وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخلو غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر ان يواجه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.



