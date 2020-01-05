المسماري يتهم قنوات قطرية بفبركة فيديوهات لزعزعة الرأي العام في ليبيا.. فيديو

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن هناك قنوات قطرية الداعمة للارهاب قامت بنشر فيديو يعرض فيه احدى الضحايا مكبل اليدين على موقع القناة على "يوتيوب" وقامت بعد ذلك بحذفه تمامًا.
وتابع المسماري، من خلال حواره في المؤتمر الصحفي، الذي يذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، ان كان هناك تجهيز اعلامي من قبل الدول التي تريد زعزعة الأمن الليبي والرأي العام، فقامت بعمل صفحات مفبركة باسم الجيش الليبي وإرسال مجموعة من المصورين إلى موقع الحدث لنقل بث مباشر لمجموعة من القنوات الفضائية المعادية لليبيا.
وأضاف المسماري، أن تم العمل من قبل تلك القنوات الفضائية المعادية لليبيا على نشر الأخبار والتحليلات الكاذبة المتعلقة بالحادث، لزعزعة الرأي العام في طرابلس والمدن المجاورة على القوات المسلحة، واطلاق ان الحادث كان قصف عشوائي من قبل القوات المسلحة الليبية.
وأشار المسماري، إلى ان ايضًا أكد مبعوث الامم المتحدة من خلال نشر نص مكتوب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه قصف عشوائي طال المدنيين، وان بالتأكيد هناك أهداف محددة للامم المتحدة ان الحادث ما هو إلا مجرد قصف عشوائي.
وأكد المسماري، على ان هذه الضربة ليست ضربة جوية كما قيل من قبل جماعة الارهاب، وان التحقيقات الجارية تعمل على اثبات الطريقة التي تمت بها الحادث وان التفجير كان أثر استخدام صواريخ محددة الهدف.
وتابع المسماري، من خلال حواره في المؤتمر الصحفي، الذي يذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، ان كان هناك تجهيز اعلامي من قبل الدول التي تريد زعزعة الأمن الليبي والرأي العام، فقامت بعمل صفحات مفبركة باسم الجيش الليبي وإرسال مجموعة من المصورين إلى موقع الحدث لنقل بث مباشر لمجموعة من القنوات الفضائية المعادية لليبيا.
وأضاف المسماري، أن تم العمل من قبل تلك القنوات الفضائية المعادية لليبيا على نشر الأخبار والتحليلات الكاذبة المتعلقة بالحادث، لزعزعة الرأي العام في طرابلس والمدن المجاورة على القوات المسلحة، واطلاق ان الحادث كان قصف عشوائي من قبل القوات المسلحة الليبية.
وأشار المسماري، إلى ان ايضًا أكد مبعوث الامم المتحدة من خلال نشر نص مكتوب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه قصف عشوائي طال المدنيين، وان بالتأكيد هناك أهداف محددة للامم المتحدة ان الحادث ما هو إلا مجرد قصف عشوائي.
وأكد المسماري، على ان هذه الضربة ليست ضربة جوية كما قيل من قبل جماعة الارهاب، وان التحقيقات الجارية تعمل على اثبات الطريقة التي تمت بها الحادث وان التفجير كان أثر استخدام صواريخ محددة الهدف.