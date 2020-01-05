الدوري المصري| طنطا يهدر هدفا محققا أمام الزمالك في أول 15 دقيقة

انتهت أول 15 دقيقة من مباراة فريقي الزمالك وطنطا بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ12 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وبدأ الزمالك بالضغط المتواصل على لاعبي طنطا لإدراك هدف مبكر.





وأهدر محمد مجدي أونش مهاجم طنطا فرصة محققة بعد عرضية من زميله تصل منطقة الجزاء ليسددها بطريقة غريبة وهو أمام المرمى لتمر فوق العارضة فى الدقيقة 7 .





وأخطأ علي فرج حارس مرمي طنطا بإمساك الكرة خارج منطقة الجزاء لتحتسب ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 9 .









وبدأ الزمالك بتشكيل:

محمد صبحي





عبدالله جمعة- عبد الغني - عبد السلام- أحمد عيد





محمد حسن - يوسف أوباما





إسلام جابر - كريم بامبو - محمد أوناجم



