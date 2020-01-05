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أخبار العالم

إيران تنتقم نوويا بعد مقتل قاسم سليماني

الأحد 05/يناير/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان

أعلنت الحكومة الإيرانية في بيان لها الخطوة الخامسة والأخيرة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي.

وبحسب موقع الحكومة الإيرانية، قال البيان:"إن الجمهورية الإيرانية لم تعد لديها أي قيود على عملياتها أو قدراتها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصصة، والبحث والتطوير".

وبذلك تكون إيران قد تخلت عن آخر البنود الرئيسية، المتعلقة بالحد من عدد أجهزة الطرد المركزي، في الاتفاق النووي مع القوى العالمية لعام 2015.

وأضاف البيان أن إيران سوف تتخذ الخطوات المستقبلية بشأن برنامجها النووي بحسب احتياجاتها الفنية.

وأكد إيران استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعهدها السابق بعدم محاولة تصنيع أسلحة نووية.

وتابع البيان أن إيران مستعدة للعودة إلى التزاماتها بالاتفاق النووي في حال رفعت العقوبات الأمريكية وتمكنت طهران من الاستفادة من الاتفاق.
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