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برلمان

نائب مستقبل وطن لوزير الإسكان: إحنا الحكومة الحقيقية.. والظهير السياسي الأقوى

الأحد 05/يناير/2020 - 09:40 م
يسري المغازي، وكيل
يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان، بالبرلمان
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان، بالبرلمان، والقيادي بحزب مستقبل وطن، موجها حديثه للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان إن الحكومة الحقيقية هي حكومة مستقبل وطن، باعتبارهم الظهير السياسي الأقوى والقادر على نقل نبض الشارع إلى الحكومة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لمستقبل وطن، حول الرؤية المستقبلية للمجتمعات العمرانية في الدولة المصرية، بحضور، المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإسكان، بالبرلمان، النائب عماد سعد حمودة، والنائب يسري المغازي، وكيل اللحنة، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام لمستقبل وطن، وعدد من قيادات الحزب.

من جانبه رد عليه الدكتور عاصم الجزار، بأنه لا علاقة له بهذا الأمر، فهو حاضر اليوم الندوة للحديث عن الرئة المستقبلية للمجتمعات العمرانية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالوزارة، مؤكدا أنه ليس حزبيا ولم يكن حزبيا في أي يوم من الايام.
نائب مستقبل وطن لوزير الإسكان: إحنا الحكومة الحقيقية.. والظهير السياسي الأقوى
نائب مستقبل وطن لوزير الإسكان: إحنا الحكومة الحقيقية.. والظهير السياسي الأقوى
نائب مستقبل وطن لوزير الإسكان: إحنا الحكومة الحقيقية.. والظهير السياسي الأقوى
نائب مستقبل وطن لوزير الإسكان: إحنا الحكومة الحقيقية.. والظهير السياسي الأقوى
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