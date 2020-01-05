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حوادث

تجديد حبس المحامي محمد الباقر لانضمامه لجماعة إرهابية

الأحد 05/يناير/2020 - 09:56 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد عبدالله
جددت النيابة العامة، حبس محمد الباقر 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
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