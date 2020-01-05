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محافظات

مشهد رهيب | تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار لمثواهم الأخير

الأحد 05/يناير/2020 - 11:03 م
تشييع جثامين ضحايا
تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار لمثواهم الأخيرة
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جمالات الدمنهوري
شيع المئات من أهالي عزبة الشيخ علي التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جثامين الـ 7 ضحايا المعثور على جثثهم داخل منزلهم وبهم آثار طعن وحرق، إلى مثواهم الأخير لدفنهم بمقابر العائلة، وذلك وسط صراخ أقاربهم وهتافات جيرانهم للمطالبة بسرعة القصاص لهم والقبض على مرتكبي الجريمة.

وكانت تحقيقات فريق نيابة شمال دمنهور برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمي، رئيس نيابة مركز كفر الدوار وبإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل في قضية مقتل 7 من أسرة واحدة بكفر الدوار، وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه الأول رب الأسرة كان الشاهد الوحيد في قضية كبرى حكم على 11 متهما فيها بالسجن 10 سنوات، وأكدت أن الانتقام كان الدافع الأول لارتكاب الجريمة.

وأوضحت المعاينة التصويرية التي أجراها فريق النيابة لمسرح الجريمة أن المنزل يبعد عن القرية بمسافة ٣٠٠متر و يقع وسط الزراعات وهو ملك للأسرة والطابق الأول يحتوي على غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه والطابق الثاني تحت الإنشاء .

وأكدت معاينة النيابة العثور على الجثث في أماكن متناثرة فى المنزل حيث تم العثور على جثث الأب وزوجته ووالدته ونجله الأكبر فى الطابق الأول متفحمة ومفتتة العظام وان الـ٣ جثث الأخرى بها طعنات نافذة وحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

بالاضافة إلى وجود آثار كميات كبيرة من الدماء متناثرة بجميع أنحاء المنزل حيث قام رجال الأدلة الجنائية بأخذ عينات منها، وعثر بمحيط المنزل وعلى قرابة 200 متر على آثار دماء رجحت التحريات أنها قد تكون للجاني الذي أصيب أثناء ارتكابه الجريمة وقد تكون حدثت مقاومة من المجني عليهم له.

وتتجه خطة البحث إلى تحديد عدد الجناة، سواء كان شخصا واحدا أو أكثر من خلال تحديد الطب الشرعي لتوقيتات الوفاة حيث يكشف ما إذا كان الضحايا تعرضوا للقتل في توقيت واحد أو أن هناك فارقا زمنيا بين مقتل كل ضحية وهو ما يشير إلي أن الجاني شخص واحد أو أن التوقيتات كانت متزامنة فيرجح أن هناك أكثر من قاتل علاوة على عدم سماع أي من أهالي القرية لاستغاثات من القتلى ولم يشعروا سوى بالحريق يلتهم المنزل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة علي التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وانتقل على الفور قيادات المديرية، و بالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة" ح.س.أ" 39 عامًا، وزوجته "ر.م.ش"، وأنجاله"ع، م،ع،م"، و"زينب.م.ع" 67 عامًا، والدة المجني عليه الأول.

وعلي الفور وجه اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كلا من العقيد عبد القوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار والرائد محمود قاسي، رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وبإشراف العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

مشهد رهيب | تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار لمثواهم الأخير
مشهد رهيب | تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار لمثواهم الأخير
مشهد رهيب | تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار لمثواهم الأخير
مشهد رهيب | تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار لمثواهم الأخير
مشهد رهيب | تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار لمثواهم الأخير
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