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فن

شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"

الأحد 05/يناير/2020 - 11:20 م
خالد النبوي و درة
خالد النبوي و درة
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محمد صبحي
شارك عدد من نجوم الفن في الاحتفال بعرض فيلم "يوم وليلة" بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع بسينما مول مصر .

كان ضمن الحضور من أسرة العمل خالد النبوي ، ودرة، وحنان مطاوع والمنتج حسين القلا، والمخرج أيمن مكرم.

كما تواجد عدد من نجوم الفن لتهنئة صناع العمل منهم أحمد زاهر وابنته ملك، وخالد سرحان ، وسوزان نجم الدين وسهير المرشدي .

الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

"يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
شاهد.. خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع بين الحضور في "يوم وليلة"
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