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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسعود علام: الشراكة المصرية الكورية بوابة لتعميق التصنيع وتنافسية الاقتصاد

مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح
مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح
معتز الخصوصي

أكد مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية كوريا الجنوبية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الكورية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام البلدين للانتقال بالتعاون المشترك إلى مرحلة أكثر اتساعًا، خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والاستثمارية.

وقال علام إن زيارة الرئيس السيسي إلى سول، وما شهدته من مباحثات ولقاءات مع القيادة الكورية ومجتمع الأعمال وكبرى الشركات، تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكة مع كوريا الجنوبية والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتنمية، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح الباب أمام تعاون أكثر شمولًا واستدامة قائم على المصالح المشتركة.

وأضاف الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح أن أهمية زيارة الرئيس السيسي لا تقتصر على تعزيز العلاقات السياسية، وإنما تمتد إلى دعم التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى السوق المصرية، بما يسهم في توطين الصناعات المتقدمة ونقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح علام أن توسيع الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في قطاعات السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة، يمكن أن يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، من خلال إقامة مشروعات إنتاجية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتوفر فرص عمل نوعية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها شريكًا جاذبًا للاستثمارات الكورية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، فضلًا عن ارتباطها بأسواق واسعة في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وهو ما يمنح الشركات الكورية فرصًا كبيرة للتوسع والانطلاق من السوق المصرية إلى أسواق إقليمية جديدة.

وشدد مسعود علام على أن الشباب المصري يجب أن يكون في قلب نتائج هذه الشراكة، من خلال ربط الاستثمارات الجديدة ببرامج عملية للتدريب والتأهيل ونقل الخبرات، والتوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، وتنمية المهارات الرقمية، بما يساهم في إعداد كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على مواكبة احتياجات الصناعات الحديثة وسوق العمل المستقبلية.

وأكد أن التجربة الكورية في بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار في العنصر البشري تمثل نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة من خبراته، مع ضرورة مواءمة هذه الخبرات مع احتياجات الاقتصاد المصري وأولوياته الوطنية، بما يحقق أكبر عائد ممكن من التعاون بين البلدين.

ولفت علام إلى ضرورة استثمار الزخم الذي أحدثته زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية في تحويل التفاهمات والاتفاقات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مؤكدًا أن نجاح الشراكة لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات، وإنما بما تحققه من نقل للمعرفة والتكنولوجيا، وتعميق للتصنيع المحلي، وخلق فرص عمل، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

كما أشار إلى أن مجالات التعاون المصري الكوري يمكن أن تمتد إلى قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والصناعات المتقدمة، بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا وتنافسية.

واختتم مسعود علام تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية تمثل فرصة مهمة لتعزيز شراكة مصرية كورية أكثر شمولًا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى مشروعات واستثمارات ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد والمواطن، من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الصناعة المحلية، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

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