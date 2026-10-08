الرئيس عون: لبنان ملتزم باتفاق الإطار وإسرائيل مطالبة بوقف الاعتداءات واستكمال الانسحاب جنوبا

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن إسرائيل تواصل أعمالها العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم تنسحب منها بعد، مخالفة بذلك مضمون "اتفاق الإطار" الموقع بين البلدين برعاية أميركية، مشددا على التزام لبنان تنفيذ الاتفاق وسعيه إلى الضغط على إسرائيل للتقيد بمندرجاته.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون، في حضور السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، السيناتور عن ولاية أوكلاهوما جيمس لانكفورد، الذي يزور لبنان للاطلاع على الأوضاع فيه، حيث جرى عرض آخر التطورات المتعلقة بالوضع في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ومسار "اتفاق الإطار".

وشدد عون على ضرورة وقف إسرائيل تدمير المنازل والأعيان في القرى والبلدات التي تحتلها، واستكمال إعادة الأسرى، لافتا إلى توق أبناء الجنوب إلى بسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا.

وأشار عون إلى أن الجيش يقوم بالمهام الموكلة إليه في الجنوب كما في كل لبنان، وهو يحتاج إلى الدعم من خلال تأمين المعدات والآليات الضرورية لتنفيذ مهامه.

كما بحث عون مع السيناتور الأمريكي التزام لبنان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعلاقات اللبنانية-السورية، ووضع النازحين السوريين في لبنان، إضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية-الأميركية في المجالات كافة.