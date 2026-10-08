الاتحاد الأوروبي يؤيد تمديد تفويض قوات حفظ السلام الأممية في لبنان

صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لوكالة فرانس برس بأن التكتل يؤيد تمديد تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والذي من المقرر أن ينتهي هذا العام.

قوات اليونيفيل في لبنان

وقالت كالاس في مقابلة أجريت خلال زيارة لها إلى لبنان - حيث التقت بكبار المسؤولين -: "تؤكد الدول الأعضاء لدينا أنه لا يمكن السماح بوجود أي فراغ أمني في جنوب لبنان، ولذا فإن الجميع يشعرون بالقلق إزاء انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأضافت: "سيكون أمراً مرحباً به للغاية إذا مُدِّد هذا التفويض؛ فهذا هو موقف الدول الأعضاء".

تتواجد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) - التي تضم حالياً نحو 7500 عنصر من قرابة 50 دولة - منذ عام 1978، رغم أن وجودها لم يحل دون اندلاع الصراعات بشكل متكرر.

وتحت ضغط أمريكي، صوت مجلس الأمن الدولي العام الماضي لصالح إنهاء تفويض اليونيفيل في 31 ديسمبر 2026.

لكن في شهر مارس، حزب الله شن هجمات على إسرائيل؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص، دون تمييز بين المقاتلين والمدنيين.

وتُبقي إسرائيل قواتها في "منطقة أمنية" أعلنتها من جانب واحد، وتمتد لنحو 10 كيلومترات (ستة أميال) داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود.

ويتضمن الاتفاق الإطاري نزع سلاح حزب الله، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني في المنطقة - بدءا بمناطق اختبار تُعرف بـ "المناطق النموذجية" (pilot zones) - إلا أن هذه العملية قد توقفت إلى حد كبير.

وترى كالاس أنه في إطار الاتفاق الإسرائيلي-اللبناني الذي ترعاه الولايات المتحدة، "لا بد من وجود جهة تتحقق مما إذا كانت الأطراف تلتزم بتعهداتها".

تقول كالاس: "لذا، وطالما أنه لا توجد بعد أي قوة دولية مستعدة للقيام بذلك... فإن الوضع يصبح خطيراً عندما تنتهي مهمة ما -مثل اليونيفيل- دون أن تكون المهمة الأخرى قد بدأت بعد".