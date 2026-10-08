الرئيس السيسي من كوريا: مصر بوابة إستراتيجية إلى أفريقيا ونتطلع لتعزيز التعاون الثلاثي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مصر باعتبارها بوابة استراتيجية إلى القارة الأفريقية، في إطار تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأشار الرئيس إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وسول تفتح المجال أمام توسيع آفاق التعاون المشترك، بما في ذلك التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا والدول الأفريقية.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لمصر وعلاقاتها الممتدة مع دول القارة الأفريقية يوفران فرصًا واعدة أمام الشركات والاستثمارات الكورية، بما يدعم التعاون الاقتصادي والتنموي.

وتستهدف الشراكة المصرية الكورية الجديدة توسيع مجالات التعاون في التصنيع والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب زيادة الاستثمارات وتعزيز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.