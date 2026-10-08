نائب: دعم الشباب والوعي على رأس أولوياتي بدور الانعقاد الثاني

أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أن دعم الشباب ونشر الوعي يأتيان على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، مؤكدًا أن بناء وعي الشباب وتعزيز قدراتهم يمثلان ركيزة أساسية في بناء مستقبل الدولة المصرية.

وأوضح إمام أن الشباب يحتاجون إلى فرص حقيقية لتحويل طموحاتهم إلى إنجازات، من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، إلى جانب توسيع مشاركتهم في الحياة العامة.

وأشار إلى أن بناء الوعي يمثل محورًا مهمًا في دعم الشباب، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والقانوني لديهم، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية وتحمل المسؤولية، بما يسهم في مواجهة الأفكار المغلوطة والتحديات التي تواجه المجتمع.

وأكد النائب إيهاب إمام أن الاهتمام بقضايا الشباب يتطلب الاستماع إلى احتياجاتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم، والعمل على طرح حلول عملية لها من خلال الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة داخل مجلس النواب.

وأضاف أن الاستثمار في الشباب والوعي هو استثمار في حاضر مصر ومستقبلها، موضحًا أن توفير فرص العمل ودعم المشروعات الشبابية وفتح المجال أمام المشاركة الفعالة، إلى جانب بناء الوعي، يسهم في تعزيز الإنتاج والانتماء والمسؤولية.

وأشار إمام إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع قضايا الشباب والوعي ضمن أولويات عمله البرلماني، والسعي إلى تحويل مطالبهم واحتياجاتهم إلى ملفات قابلة للمتابعة، بما يدعم قدرتهم على العمل والإبداع والمشاركة في بناء الوطن.

واختتم بالتأكيد على أن شباب مصر يمثلون طاقة تستحق الدعم، وطموحًا يستحق الفرصة، وقوة أساسية يقوم عليها مستقبل الدولة المصرية