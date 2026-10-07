وكيل زراعة النواب يكشف لـ"صدى البلد" أجندة اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني

كشف النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، عن أجندة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الثاني.

وأكد عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نركز على ما إذا كان سيكون هناك سعر جديد للقمح أو لا ، خاصة أن القمح محصول قومي للمزارع وللدولة ، ومدى توافر الأسمدة ومبيدات الحشائش والتقاوي ، خاصة وأن 70 % من الأراضي الزراعة يتم زراعتها قمح.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن سنتابع مواعيد زراعة المحاصيل حسب الميعاد لكا محصول في زراعته ، ومدى ملائمة الأسعار مع الفلاحين أو لا ، خاصة في ظل التكلفة المعيشية المرتفعة ، بالإضافة إلى المشاكل الموجودة.