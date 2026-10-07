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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل دفاع النواب يكشف لـ"صدى البلد" أجندة اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني

اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
معتز الخصوصي

كشف اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، عن أجندة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الثاني.

وقال المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة ستتابع المشروعات القومية والزيارات لكل ما يختص باللجنة سواء وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ، ومتابعة كل ما يهم الأمن القومي خارجيا وداخليا ومتابعة الأداء الحكومي ، وهذا من أهم اختصاصات اللجنة.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن اللجنة عليها عبء كبير خلال هذه الفترة في ظل التطورات حول الدولة وحدودها والنظام العالمي وكل ما يؤثر في الأمن القومي المصري.

وتابع: اللجنة في إطار زياراتها تركز تركيز هام على قضية الوعي ، وأي قوانين ستعرض على اللجان سيتم مناقشتها.

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب دور الإنعقاد الثاني المشروعات القومية وزارة الدفاع وزارة الداخلي

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