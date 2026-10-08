ليتوانيا تنشر 100 جندي على حدود كالينينجراد بسبب مخاوف التعبئة الروسية

نشرت ليتوانيا نحو 100 جندي على حدودها مع جيب كالينينجراد الروسي، تحسبا لتدفق محتمل لروس فارين من تعبئة عسكرية جديدة، بحسب ما قال وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس.

وقال كاوناس لهيئة الإذاعة العامة LRT يوم الخميس: "من الواضح للجميع - بما في ذلك في المجال العام - أن تعبئة يجري التخطيط لها في روسيا، نريد ضمان أقصى حماية على الحدود".



ووصف وزير الداخلية مارتيناس كاتيليناس، في بيان صادر اليوم 8 أكتوبر، الانتشار بأنه إجراء احترازي يهدف لدعم حرس الحدود، في ظل الضغط الواقع على موارد أمن الحدود واستعداد السلطات لاستقبال طلبات لجوء محتملة، إلى جانب التهديدات الناجمة عن الهجرة المنظمة.

وقالت كاتيليناس للصحفيين في البرلمان، بحسب ما نقلته قناة LRT.lt: "يمكننا أن نواجه أشخاصاً يحاولون التهرب من التعبئة العامة ويسعون لدخول الأراضي الليتوانية لطلب اللجوء".

وأوضح أن جهاز حرس الحدود الحكومي يفتقر إلى العدد الكافي من الأفراد لتلبية جميع الاحتياجات على طول حدود ليتوانيا مع روسيا وبيلاروسيا، مشيراً إلى أنه طلب الدعم العسكري بعد مراجعة معلومات المؤسسات الأمنية ووكالات الحدود.

وكان وزير الدفاع روبرتاس كاوناس قد أعلن عملية الانتشار في 7 أكتوبر، على أن يبدأ الجنود مساعدة حرس الحدود في اليوم التالي، بتفويض يصل إلى 100 فرد للخدمة حتى 16 أكتوبر.

وفي سياق متصل، أشارت كاتيليناس إلى حادثة على الحدود اللاتفية البيلاروسية كدليل على تزايد التكتيكات العدوانية في ملف الهجرة غير النظامية، حيث رافق أفراد ملثمون ومسلحون ما لا يقل عن 20 مهاجراً وهددوا الجنود اللاتفيين ودفعوا المجموعة نحو الأراضي اللاتفية، ثم عبروا الحدود وألحقوا أضراراً بصندوق توزيع الكهرباء وسرقوا كاميرات المراقبة قبل العودة إلى بيلاروسيا.

ورغم ذلك، أكد المسؤولون الليتوانيون استقرار الوضع وعدم تغير مستوى التهديد الوطني.

وقال جيدريوس ميسوتيس، مستشار جهاز حرس الحدود، لوكالة ELTA إن الأوضاع قرب كالينينجراد هادئة، فيما لم يُرصد أي مهاجرين غير نظاميين على طول الحدود البيلاروسية لخمسة أيام متتالية.