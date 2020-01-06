تعليم القاهرة تمنح طلاب المدارس اجازة من الامتحانات لمدة يومين لهذا السبب

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن اليوم الاثنين الموفق 6 يناير 2020 وغدا الثلاثاء 7 يناير 2020 اجازة من امتحانات الفصل الدراسي الاول بجميع مدارس القاهرة.



وقال عطية في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن مديرية تعليم القاهرة حرصت على عدم عقد اي امتحانات في هذه الأيام مراعاة لإحتفال الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.



وكانت قد بدأت بمدارس محافظة القاهرة ، امتحانات الصف الخامس الابتدائي من يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 حتى الاحد 5 يناير 2020 ، كما بدأت امتحانات الصف السادس الابتدائي من يوم السبت 4 يناير 2020 وستستمر حتى 11 يناير 2020.



أما امتحانات النقل الاعدادي العام والرياضي ، فسوف تبدأ من الخميس 9 يناير 2020 حتى الثلاثاء 14 يناير 2020 ، بينما تبدأ امتحانات النقل الاعدادي المهني من السبت 18 يناير 2020 حتى الخميس 23 يناير 2020 ، أما الاعدادية العامة والرياضية و الصم والمكفوفين ، فتبدأ امتحاناتها من الخميس 16 يناير 2020 حتى الخميس 23 يناير 2020 ، وتبدأ امتحانات الاعدادية المهنية من الخميس 9 يناير 2020 حتى الاربعاء 15 يناير 2020.



وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 11 يناير 2020 حتى الخميس 23 يناير 2020 ، أما امتحان الانشطة التربوية ومواد التربية المهنية لصفوف النقل الثانوي العام يتم وفقا لظروف كل ادارة تعليمية ، ويتم امتحان المجالات العملية (العملي) للاعدادية المهنية يوم الخميس 2 يناير 2020 إلى يوم 5 يناير 2020 .