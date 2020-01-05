نبيل الحلفاوي يعلق على أداء مروان محسن بعد إحرازه هدفين

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء مروان محسن مهاجم النادي الأهلي أمام فريق اف سي مصر الذي أحرز بها هدفين بعد غياب طويل عن التهديف.



وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏فرحتله أوي.. لكن ما زلت عند رأيي. محتاجين راس حربة له مواصفات الستريكر. وحتى هذا الحين نلعب بثلاثي هجوم(وممكن يكون مروان ضمنهم) لدينا وفرة من البدائل في هذا الخط. وتحتهم قفشة صانع لعب وتحته ديانج والسولية. هنسيطر على وسط الملعب ونحقق كثافة هجومية".



وانهالت التعليقات من متابعيه على تغريدته وجاءت بين "‏‎محتاجين مهاجم يستغل انصاف الفرص.. خصوصا فى ماتشات افريقيا القوية خارج الارض الفرص بتكون قليلة.. وهدف خارج الارض يخلص بطولة" و" ‏‎انا كمان من رأى حضرتك يا قبطان مروان بيمشى على سطر ويسيب عشره" و" ‏‎صحيح يا قبطان علي الرغم من إستعادة مروان محسن الثقة إلا هذا لا يعني عدم حاجتنا لماهجم شرس و قوي و يناسب طريقة لاعب ‎فايلر".



وحقق الأهلي الفوز على إف سي مصر 3-1، ورفع رصيده إلى 30 نقطة من الفوز بالعلامة بالكاملة في عشر مباريات، ليواصل تصدره بطولة الدوري الممتا

