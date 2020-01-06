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توك شو

مجدي موسى: هناك شروط يجب اتباعها عند تركيب سخانات الغاز.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:38 ص
تسريب الغاز
تسريب الغاز
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إبراهيم القادري
قال مجدي موسى صليب مدير مركز السلامة والصحة المهنية ،إن هناك شروط يجب اتباعها عند تركيب سخانات الغاز ويجب ان من يقوم بالتركيب هي الشركة المتخصصة في ذلك وهي بتروجاز .

وأضاف "مجدى موسى صليب" أن عند تركيب السخان يتم توصيل المدخنة بطريقة معينة وتوصيل باقي الاجزاء بشكل معين والمسئول عن ذلك هم الشركات والعمال التابعين لها فلا يجب ان يقوم احد غير مختص في تركيب السخانات حتى نضمن أنه لن يحدث خطأ.

وأوضح" مجدى موسى صليب": أنه يجب عمل صيانة دورية باستمرار حتى لا يحدث خلل مفاجئ يؤدي لحدوث مشكلة موضحا أن مخرج المدخنة يمكن أن يغلق نتيجة تكون العوامل علية ويقوم برد الغاز الى الحمام وهنا تحدث المشكلة.

وتابع مجدي موسى صليب أن الهوية السليمة داخل الحمامات من أهم عوامل الحماية بالإضافة إلى تركيب شفاط في الحمام.

واستكمل مجدي موسى صليب أن في حالة تسرب الغاز لا يجب استخدام الإلكترونيات ولا يجب أن نطفىء شىء او نشغل شىء ونقوم بالاتصال علي الفني المختص.
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