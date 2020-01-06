إبراهيموفيتش يبدأ مغامرته الثانية مع ميلان ضد سامبدوريا.. اليوم

يستضيف فريق ميلان بقيادة ستيفانو بيولي، المدير الفني، نظيره سامبدوريا، اليوم، الإثنين، في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة رقم 18 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".



وستشهد المباراة ظهور المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للمرة الأولى، عقب عودته إلى الروسونيري مرة أخرى، بعقد لمدة 6 أشهر، في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما انتهى عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في ديسمبر الماضي.



وستكون هذه هي المغامرة الثانية لإبراهيموفيتش مع ميلان، والمغامرة الثالثة له في الدوري الإيطالي، حيث سبق له اللعب في صفوف ناديا يوفنتوس وإنتر أيضًا.



ويسعى ميلان في مباراة اليوم، لمصالحة جماهيره بعدما اختتم مبارياته الشهر الماضي بهزيمة مذلة أمام أتلانتا بنتيجة 5-0.



ويحتل ميلان المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بينما يأتي سامبدوريا في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.

