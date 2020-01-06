وزيرا الإسكان والأوقاف ومحافظ القاهرة يتابعون عددًا من المشروعات لتطوير المناطق العشوائية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور مسئولى الوزارتين والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة.



وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، وتذليل جميع العقبات، والعمل على حلها، وذلك فى إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق العشوائية داهمة الخطورة، وتطوير محافظة القاهرة، لأداء دورها الحضارى والتاريخى.



من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تلك المشروعات تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وإقامة تجمعات عمرانية حضارية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير جميع المناطق داهمة الخطورة.​



