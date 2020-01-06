تعامد الشمس على معبد حتشبسوت فى الدير البحري بالأقصر.. صور









في لحظة التعامد يكون انحراف الشمس الأفقي 115.43 درجة قوسية مقاسةً من اتجاه الشمال الحقيقي (الجغرافي) في اتجاه عقارب الساعة. هذا الانحراف هو بالضبط اتجاه المعبد الذي صُمِّمَ في هذا المكان وبهذه الكيفية متخذًا هذا الاتجاه من أجل استقبال هذه الظاهرة في هذا التوقيت.





ويوضح الشكل (3) مخططًا لظاهرة التعامد مع الشروق بالنسبة لموقع واتجاه المعبد.



