نجم إشبيلية الإسباني ومنتخب الأرجنتين يقترب من الهلال السعودي

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية أن متوسط الميدان إيفر بانيجا ، لاعب نادي إشبيلية الإسباني، اقترب من الانتقال لصفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



وذكرت تلك التقارير أن الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني لنادي الهلال ، يريد التعاقد مع بانيجا ، خلال الميركاتو الشتوي الحالي ، مستغلًا انتهاء انخفاض السعر المطلوب فيه، نظرًا لانتهاء عقده مع الفريق الإسباني بنهاية هذا الموسم.



وأضافت تلك الصحف أن بانيجا تلقى عروضًا من بوكا جونيورز الأرجنتيني ، وفيورنتينا الإيطالي وبعض الأندية الأخرى، لكنه رفض تلك العروض ويفضل الذهاب لنادي الهلال السعودي.



وذكرت بعض التقارير أن نادي إشبيلية سيتخلى عن بانيجا مقابل 7 مليون يورو، محاولًا الإستفادة منه ماديًا لتفاضي رحيله في الصيف بدون مقابل.



وسبق لبانيجا اللعب في صفوف أندية فالنسيا الإسباني وإنتر الإيطالي، كما لعب لصفوف المنتخب الأرجنتيني وشارك معه في بطولة كأس العالم الأخيرة 2018 بروسيا.