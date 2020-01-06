البيطريين.. اجتماع طارئ للبت فى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى

قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع مجلس طارئ، مساء اليوم الأثنين، 6 يناير 2020، وذلك لعرض لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، كافة طلبات الترشح التى تسلمتها خلال الفترة القانونية لذلك، والتى تم الإعلان عنها، للتأكد من استيفاء كافة المرشحين لأوراق الترشح، بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات.
وأوضح العامرى، أنه سيتم تحديد موعد فتح باب الطعون على قوائم المرشحين، بعد إعلان القوائم الأولية للمرشحين على كافة المستويات النقابية، مؤكدا أن النقابة ممثلة فى النقيب وأعضاء المجلس يتعاملون مع العملية الانتخابية بحيادية شديدة، ووضوح تام.
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وأشار نقيب البيطريين، إلى أنه يُحسب للنقيب العام ومجلس النقابة العامة، أنهم سهلوا مهمة إجراء انتخابات التجديد النصفى، وحرصهم على إجرائها على عكس مجلس النقابة السابق الذي عرقل إجراء الانتخابات، مما أدى إلى اللجوء للقضاء، خاصة أن الانتخابات حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين عقب الانتهاء من الاجتماع، مؤكدا أن العملية الانتخابية حتى الآن تسير بشكل طبيعى وهادئ.
كانت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بنقابة الأطباء البيطريين، قد أعلنت فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، ونصف عضوية مجلس النقابة العامة، ومقاعد رؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك خلال الفترة من 22 ديسمبر الماضى، وحتى 31 ديسمبر 2019، مع استمرار العمل لمدة 3 أيام لتلقى طلبات المُرشحين المُرسلة عبر البريد.