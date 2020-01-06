ارتفاع شديد بحركة الأمواج.. تحذيرات من الملاحة في البحر المتوسط

أصدر مركز التنبؤات البحرية بهيئة الأرصاد الجوية، بيانا تحذيريا خاصا بالبحر المتوسط، تحذر فيه من اضطراب الملاحة البحرية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقالت إدارة التنبؤات البحرية، إن هناك نشاطا للرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط، تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار.



وأشارت إدارة التنبؤات، إلى أن ارتفاع الموج خلال اعتبارا من اليوم الأثنين وحتى غدا الثلاثاء، سيتراوح ما بين 3 إلى 5 أمتار، لتكون حركة الملاحة البحرية مضطربة جدا.



