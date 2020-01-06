أنشطة دون توقف بإجازة منتصف العام .. فعاليات مهمة تشهدها 3 جامعات

أعلن الدكتور صبحي حسانين، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات،عن تنظيم 3 أنشطة كبرى تقام خلال إجازة منتصف العام الدراسي وتستمر حتى مع بدء الفصل الدراسي الثاني، على مدار 3 أسابيع في جامعات الفيوم وسوهاج وقناة السويس.
وقال حسانين،في تصريح خاص لموقع صدى البلد،إن أسبوع الفتيات سيبدأ في جامعة الفيوم يوم 31 مارس المقبل، بينما يبدأ أسبوع الطلاب الوافدين في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية في أول فبراير المقبل.
ونوه إلى أن النشاط الذي سيبدأ مع بدء الفصل الدراسي الثاني، هو أسبوع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية يبدأ يوم 7 فبراير في جامعة سوهاج ، مشيرا إلى أن الأسابيع سيكون بهم أنشطة متعددة من بينها الأنشطة الرياضية، كما سيكون هناك مسابقات للطلاب من مباريات وجوائز لتحفيزهم.
وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات، أن الشهر الماضي شهد انطلاق دوري الشهيد رفاعي للجامعات حيث قام الاتحاد بإجراء زيارات لضمان استعداد وتجهيز الملاعب لاستقبال الطلاب قبل إنطلاقه.
وأشار إلى أن الدوري يستمر على مدار العام الدراسي وحتى منتصف صيف 2020 ، ويشمل الدوري 27 مسابقة رياضية بين 27 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، حيث يشارك به طلاب من جميع انحاء الجمهورية.
ولفت رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات إلى أن جميع المهرجانات والأسابيع الخاصة بالأنشطة الطلابية تضم مسابقات رياضية، مؤكدًا أن هذا العام يشمل عدد من المهرجانات والمسابقات الرياضية، بالإضافة إلى ثلاث بطولات عالمية.
وقال حسانين،في تصريح خاص لموقع صدى البلد،إن أسبوع الفتيات سيبدأ في جامعة الفيوم يوم 31 مارس المقبل، بينما يبدأ أسبوع الطلاب الوافدين في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية في أول فبراير المقبل.
ونوه إلى أن النشاط الذي سيبدأ مع بدء الفصل الدراسي الثاني، هو أسبوع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية يبدأ يوم 7 فبراير في جامعة سوهاج ، مشيرا إلى أن الأسابيع سيكون بهم أنشطة متعددة من بينها الأنشطة الرياضية، كما سيكون هناك مسابقات للطلاب من مباريات وجوائز لتحفيزهم.
وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات، أن الشهر الماضي شهد انطلاق دوري الشهيد رفاعي للجامعات حيث قام الاتحاد بإجراء زيارات لضمان استعداد وتجهيز الملاعب لاستقبال الطلاب قبل إنطلاقه.
وأشار إلى أن الدوري يستمر على مدار العام الدراسي وحتى منتصف صيف 2020 ، ويشمل الدوري 27 مسابقة رياضية بين 27 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، حيث يشارك به طلاب من جميع انحاء الجمهورية.
ولفت رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات إلى أن جميع المهرجانات والأسابيع الخاصة بالأنشطة الطلابية تضم مسابقات رياضية، مؤكدًا أن هذا العام يشمل عدد من المهرجانات والمسابقات الرياضية، بالإضافة إلى ثلاث بطولات عالمية.