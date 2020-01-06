AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أنشطة دون توقف بإجازة منتصف العام .. فعاليات مهمة تشهدها 3 جامعات

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:55 م
أنشطة طلابية
أنشطة طلابية
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلن الدكتور صبحي حسانين، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات،عن تنظيم 3 أنشطة كبرى تقام خلال إجازة منتصف العام الدراسي وتستمر حتى مع بدء الفصل الدراسي الثاني، على مدار 3 أسابيع في جامعات الفيوم وسوهاج وقناة السويس.

وقال حسانين،في تصريح خاص لموقع صدى البلد،إن أسبوع الفتيات سيبدأ في جامعة الفيوم يوم 31 مارس المقبل، بينما يبدأ أسبوع الطلاب الوافدين في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية في أول فبراير المقبل.

ونوه إلى أن النشاط الذي سيبدأ مع بدء الفصل الدراسي الثاني، هو أسبوع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية يبدأ يوم 7 فبراير في جامعة سوهاج ، مشيرا إلى أن الأسابيع سيكون بهم أنشطة متعددة من بينها الأنشطة الرياضية، كما سيكون هناك مسابقات للطلاب من مباريات وجوائز لتحفيزهم.




وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات، أن الشهر الماضي شهد انطلاق دوري الشهيد رفاعي للجامعات حيث قام الاتحاد بإجراء زيارات لضمان استعداد وتجهيز الملاعب لاستقبال الطلاب قبل إنطلاقه.

وأشار إلى أن الدوري يستمر على مدار العام الدراسي وحتى منتصف صيف 2020 ، ويشمل الدوري 27 مسابقة رياضية بين 27 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، حيث يشارك به طلاب من جميع انحاء الجمهورية.

ولفت رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات إلى أن جميع المهرجانات والأسابيع الخاصة بالأنشطة الطلابية تضم مسابقات رياضية، مؤكدًا أن هذا العام يشمل عدد من المهرجانات والمسابقات الرياضية، بالإضافة إلى ثلاث بطولات عالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فوز 6 فتيات بالانتخابات الطلابية في الجامعات.. بطولات نسائية وتحديات في انتظارهن.. ودعم من التعليم العالي لخطط الاتحادات القادمة

الجامعة الألمانية تستضيف دوري الجامعات لكرة القدم لأول مرة

بمشاركة 3 جامعات.. دوري الشهيد الرفاعي يضم 27 مسابقة رياضية تقام على ملاعب جامعة كفر الشيخ

الاتحاد الرياضي للجامعات: 3 بطولات عالمية اهمها الاسكواش.. وزير التعليم العالي: لدينا إمكانيات كبيرة لاستضافة العديد من المسابقات.. مصر نظمت بطولات دولية ناجحة

تطور غير مسبوق في الأنشطة الطلابية بالجامعات .. مضاعفة جوائز المسابقة الثقافية بالتعاون مع وزارة البيئة.. وإطلاق مبادرات وأنشطة رياضية مهمة للوصول للعالمية

حصاد 2019 | أبرز ما حققته التعليم العالي في مجال الأنشطة الطلابية بالجامعات

ترشيحاتنا

من هو يوسف أفندي سبب دخول اليوسفي إلى مصر.. ولماذا سُميت بـ فاكهة طوسون باشا

وفيات ومصابون في حادث سيارة نقل وميكروباص أمام جامعة القاهرة

مستشار النمسا يفضح أردوغان: يستغل المهاجرين للضغط على خصومه

مصرع 3 سوريين وإصابة 16 آخرين فى انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

بعشق أم الدنيا.. مصممة أزياء روسية تروى قصة نجاها فى مصر.. فيديو

بعد مقتل قاسم سليماني.. تركيا تحذر من هذا الأمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد يهدد حياتك.. أسباب الإصابة بالجلطة الرئوية والقلبية في الشتاء

هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن جمبري على الطريقة المغربية

هاف بوت وهوت شورت.. نوال الزغبي تتحدى الشتاء بإطلالة جديدة