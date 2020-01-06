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عيد سعيد.. البابا تواضروس يوجه رسالة بمناسبة أعياد الميلاد.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:53 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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آيات أحمد
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، يوجه فيه رسالة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ووجه البابا تواضروس، حديثه للمصريين قائلًا خلال مقطع الفيديو: "أهنئ كل الأحباء في كل الإبراشيات، والكنائس الأرثوذكسية عبر العالم، وأهنىء الأباء المطرانة، والأباء الأساقفة، والأباء الكهنة، والشمامسة، وكل الشعب القبطي".

وأضاف: "أهنئ كل الشباب، والأطفال، والصغار، والكبار.. وأرجو لكم عيدا سعيدا".

ووجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة بابوية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إلى الأقباط حول العالم.

وهنأ البابا في رسالته الاقباط بالعام الجديد 2020 وأيضًا بعيد الميلاد المجيد متمنيا لهم عيدًا سعيدًا، وقال البابا: في عيد الميلاد المجيد، هذا العيد الذي نحتفل به كل عام ويرتبط بالسنة التي نعيش فيها أنها سنة ميلادية، فيها نتذكر قصصا كثيرة.
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