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مرأة

20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يبدو أن الفنانة أصالة قررت الانضمام إلى النجمات اللواتي يزدن جملًا وأناقة بعد الانفصال ، فمنذ تداول شائعات حول توتر علاقتها بزوجها المخرج طارق العريان وحتى أن إعلانها صباح اليوم طلاقها بشكل رسمي نجحت في إبهار جمهورها بإطلالتها الأنيقة التى أبرزت جمالها بشكل ملحوظ.

تألقت الفنانة أصالة خلال ظهورها فى بعض الحفلات الخاصة بها، من حفلة ليلة رأس السنة وحفلة الرياض وغيرهم، وتميزت بالأناقة والرقى والفخامة، هو ما استغربه الجمهور بأنها اهتمت بمظهرها الأنيق بالرغم من مرورها بحالة نفسية سيئة.

وأعلنت المطربة أصالة عن انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة تجمعهما.

وعلقت أصالة على الصورة :" بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

وأضافت أصالة في تعليقها: "سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله".
20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد
20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد
20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد
20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد
20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد
20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد
20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد
20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد
20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد
20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد
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