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مرأة

ملابس جريئة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل مع والدتها.. شاهد

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة ابنتيها فى أحد المطاعم.

وظهرت ابنة الفنانة رانيا يوسف بملابس جريئة، مرتدية تيشيرت ابيض مكشوف الصدر وهو ما اعتبره الجمهور إطلالة جريئة ومثيرة.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان بسيط ، واعتمدت على وضع الماكياج الذى تلاءم مع لون بشرتها ووضعت احمر الشفاه باللون الاحمر وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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