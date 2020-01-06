AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نتيجة مباشرة.. ماذا يحدث لجسمك عند المشي 20 دقيقة؟

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:41 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
وجد الباحثون في جامعة ميشيغان أن المشي لمدة 20 دقيقة يوميا في الهواء الطلق يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات التوتر وتعزيز الرفاهية.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Dailymail، فأكد الباحثون أن المشي لمدة 20 دقيقة يخفض مستويات هرمون الإجهاد، الكورتيزول، بنحو 10 في المائة.

قالت الدكتورة ماري كارول هانتر، التي أشرفت على الدراسة: "للحصول على أكبر عائد ، من حيث خفض مستويات هرمون الإجهاد، هرمون الكورتيزول، يجب أن تقضي 20 إلى 30 دقيقة في الجلوس أو المشي في المكان الذي يوفر لك شعورا بالطبيعة".

كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن المرضى الذين يعانون من القلق والتوتر وصعوبة في النوم، يجب أن يقضوا وقتًا أكبر في المساحات الخضراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفيش قرارت غلط تاني.. ممارسة هذه الرياضة تقلل من أخطائك

القاتل الصامت.. أسباب صادمة لارتفاع ضغط الدم.. حيل تحميك من ارتفاعه.. 4 نصائح لقياسه بالمنزل.. وأمراض مميتة يسببها الضغط المرتفع

رفع الكوليسترول وخلل الهرمونات.. 7 عادات خاطئة تقومين بها ليلاً

للرجال.. رياضة سهلة تحميك من الإصابة بمرض السكري

للمتزوجين | تعرف على أثر الإجهاد والتوتر على العلاقة الحميمية

ماتطنش عشان ماتتطرشّ | عدم الاهتمام بحاسة السمع وراء الإصابة بـ الصمم .. 4 نصائح تحميك من أضرار الهاند فري.. و9 عادات تبعد عنك أمراض الأذن نهائيا

ترشيحاتنا

عاجل.. ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا

مصرع 3 سوريين وإصابة 16 آخرين فى انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

ملابس جريئة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل مع والدتها.. شاهد

في عيد ميلاد أحمد عيد .. تعرف على عمره الحقيقي وسر عدم زواجه

بإطلالة ملفتة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

كشف غموض مذبحة كفر الدوار.. جزار قتلهم بسبب 4 رءوس ماشية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة مباشرة.. ماذا يحدث لجسمك عند المشي 20 دقيقة؟

بـ جاكيت مفتوح .. نيللى كريم فى إطلالة شتوية جريئة.. شاهد

شورت لاميه.. مي سليم تتعرض للإحراج بعد هذه الإطلالة