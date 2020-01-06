نتيجة مباشرة.. ماذا يحدث لجسمك عند المشي 20 دقيقة؟

وجد الباحثون في جامعة ميشيغان أن المشي لمدة 20 دقيقة يوميا في الهواء الطلق يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات التوتر وتعزيز الرفاهية.



وبحسب ما نشره موقع صحيفة Dailymail، فأكد الباحثون أن المشي لمدة 20 دقيقة يخفض مستويات هرمون الإجهاد، الكورتيزول، بنحو 10 في المائة.



قالت الدكتورة ماري كارول هانتر، التي أشرفت على الدراسة: "للحصول على أكبر عائد ، من حيث خفض مستويات هرمون الإجهاد، هرمون الكورتيزول، يجب أن تقضي 20 إلى 30 دقيقة في الجلوس أو المشي في المكان الذي يوفر لك شعورا بالطبيعة".



كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن المرضى الذين يعانون من القلق والتوتر وصعوبة في النوم، يجب أن يقضوا وقتًا أكبر في المساحات الخضراء.