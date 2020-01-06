رد صادم من ترامب على تصعيد إيران النووي

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع للمرة الاولى بأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.



وقال ترامب على تويتر في تغريدة مقتضبة: "إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".



جاء ذلك ردا على الخطوة الخامسة والأخيرة التي أعلنت عنها طهران يوم الأحد في إطار تنصلها من بنود الاتفاق النووي.



وأزالت إيران بذلك كل القيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بشأن تخصيب اليورانيوم ونسبته وكميته، وعدد أجهزة الطرد المركزي والبحث العلمي.



قالت الحكومة الإيرانية في بيانها إنها مستعدة للتراجع عن تنصلها من بنود الاتفاق بشرط رفع العقوبات الأمريكية، وتمكنها من الاستفادة بمميزات الاتفاق.



وأكدت طهران أن ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وعلى الرغم من أن طهران تتخذ تلك الخطوات من أجل ردع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق وإجبارها على تدشين آلية مالية تجنبها التأثير التجاري للعقوبات، إلا أن الخطوة الخامسة اعتبرت انتقام من إيران على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري بغارة أمريكية في بغداد يوم الجمعة.



وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أكد مرارا فتواه بتحريم امتلاك الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، لكن فتواه لم تؤخذ محل الاعتبار نظرا للسلوك الإيراني.